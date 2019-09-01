Вучич: ТАСС остается беспристрастным источником информации

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Информационное агентство ТАСС, отмечающее в воскресенье свое 115-летие, остается релевантным источником информации благодаря беспристрастному освещению событий. Об этом говорится в поздравительной телеграмме президента Сербии Александара Вучича, направленной генеральному директору ТАСС Сергею Михайлову.

"ТАСС за свою долгую историю сменил несколько названий и организационных форм, но никогда не менял свою традицию - быть релевантным источником информации благодаря беспристрастному освещению новостей", - написал Вучич. Политик также отметил важную роль агентства в развитии отношений РФ и Сербии. "Сербия высоко ценит вклад агентства в укрепление дружбы и сотрудничества наших братских народов и государств", - сказано в поздравительном письме.

Президент пожелал, чтобы эффективность, объективность и профессионализм оставались отличительными чертами работы ТАСС. Вучич заверил журналистов агентства "в своем глубоком уважении" и высоко оценил качество интервью, выпущенных на ленту ТАСС на основе бесед с ним. "Хотелось бы выразить благодарность за отличные интервью со мной, которые вы сделали на высоком профессиональном уровне, точно передавая мои слова и взгляды", - добавил политик.

ТАСС отмечает день рождения 1 сентября, именно этот день стал первым рабочим днем Санкт-Петербургского телеграфного агентства (СПТА) в 1904 году. За более чем 100-летнюю историю агентство стало одной из самых авторитетных мировых информационных структур. Почти 2 тыс. сотрудников в режиме реального времени создают объективную и целостную картину дня. Ежедневно ТАСС публикует около 1,5 тыс. сообщений и более 500 собственных снимков от корреспондентов в России и за рубежом.

Среди подписчиков агентства - российские и зарубежные СМИ, федеральные и региональные органы государственной власти, дипломатические представительства, представители деловых и финансовых кругов, общественные организации. Региональные информационные центры в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Екатеринбурге, десятки корпунктов в регионах России, а также 63 представительства агентства в 60 странах позволяют агентству оперативно получать информацию из любой точки земного шара.