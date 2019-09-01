В ЕС в 15-ю годовщину теракта в школе Беслана выразили солидарность с близкими жертв

БРЮССЕЛЬ, 1 сентября. /ТАСС/. Евросоюз выражает солидарность с близкими жертв теракта в школе № 1 в Беслане, который был совершен 1 сентября 2004 года. Об этом говорится в заявлении внешнеполитической службы ЕС, распространенном в воскресенье в Брюсселе.

"1 сентября 2004 года школа номер один в Беслане была атакована террористами. Сегодня, в пятнадцатую годовщину [нападения], мы вспоминаем более 300 жертв, в том числе 186 детей, которые погибли во время трехдневной осады, - отметили в ЕС. - Мы солидарны и поддерживаем тех, кто потерял своих близких. Нигде в мире нет места терроризму".

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы № 1 в заложниках оказались более 1 тыс. 200 человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.