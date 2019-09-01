В Карелии открылось одиннадцатое в России училище олимпийского резерва

КОНДОПОГА /Карелия/, 1 сентября. /ТАСС/. Церемония торжественного открытия первого на Северо-Западе и одиннадцатого в России государственного училища олимпийского резерва прошла в воскресенье в карельском городе Кондопога. Старт учебному году для первого набора студентов дал министр спорта РФ Павел Колобков, передает корреспондент ТАСС с места событий.

"Сегодня для министерства спорта очень важное событие - мы открываем 11-е федеральное училище олимпийского резерва. Я думаю, что училище станет системообразующей и важной организацией для развития спорта в России и, конечно, в Карелии. Училище будет работать и для спортсменов, и для детских школ Карелии", - рассказал журналистам Колобков.

Свой первый учебный год в новом училище начнет 31 хоккеист. В День знаний студенческие билеты им вручили министр Колобков и глава Карелии Артур Парфенчиков. По итогам вступительных испытаний тренерский состав под руководством мастера спорта России по хоккею Евгения Пастернацкого выбрал молодых спортсменов из 12 регионов и 16 городов России - Нижнего Новгорода, Липецка, Мурманска, Оленегорска, Москвы, Хабаровска, Ярославля, Омска, Новосибирска, Оренбурга, Челябинска, Санкт-Петербурга и городов Карелии - Кондопоги, Петрозаводска, Сегежи и Пудожа. Среди поступивших есть и одна девушка: в Кондопоге получать среднее специальное образование будет член юношеской сборной команды РФ по хоккею Карина Ахметова.

Специализация училища на хоккее продлится только первый учебный год. Уже в 2020 году в Кондопоге планируется набрать еще 50 человек на бюджетные места, а в будущем довести количество студентов до 250 для обучения тхэквондо, академической гребле, лыжным гонкам, лыжному двоеборью, прыжкам на лыжах с трамплина, легкой атлетике, спортивной гимнастике и регби-7. Прорабатываются вопросы открытия отделения самбо. Кроме того, в планах развития учреждения - создание филиала в городе Сортавале, где находится центр по прыжкам на лыжах с трамплина.

"Карелия - северная республика, поэтому мы бы хотели, чтобы возродились наши традиции и в биатлоне, и в лыжах, и в двоеборье, и в прыжках с трамплина, в коньках… [Училище] - это центр, который будет давать импульс развитию спорта в целом в республике. Важно, что уже сейчас при нем создан спортивный клуб, где занимаются дети. Это направление будет развиваться [за счет] детей Кондопоги, близлежащих поселков и Петрозаводска", - отметил глава Карелии.

Учащиеся будут получать среднее специальное образования, а после выпуска им предоставят преференции при поступлении в университет физической культуры, спорта и здоровья имени Лесгафта в Санкт-Петербурге. Соглашение о сотрудничестве руководство училища подписало в августе.

Хоккейная команда

Из 31 студента училища 25 человек сформировали хоккейный клуб "ГУОР Карелия", который станет первой хоккейной командой образовательной организации, заявленной играть на профессиональном уровне в первенстве Национальной молодежной хоккейной лиги (НМХЛ) на сезон 2019/2020. Соответствующее соглашение в воскресенье подписали руководитель нового образовательного учреждения Александр Воронов и исполнительный директор Федерации хоккея России Дмитрий Курбатов. Документом также закрепили будущее сотрудничество команды с хоккейным клубом "Динамо Санкт-Петербург".

"С "Динамо Санкт-Петербург" у нас заключено соглашение, которое подразумевает двойные контракты и возможности усиления. Здесь мы подписали соглашение, которое предполагает и внебюджетную финансовую помощь нам от "Динамо", и возможность привлекать их игроков на усиление на ответственные матчи", - рассказал руководитель училища в Кондопоге Александр Воронов.

Государственное училище олимпийского резерва было создано в моногороде Кондопоге распоряжением правительства Российской Федерации в феврале 2019 года в рамках работы госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия под руководством секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.