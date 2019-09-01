Медведев поздравил коллективы нескольких вузов с Днем знаний

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил учащихся и преподавателей Московской школы управления "Сколково", Сибирского (СФУ) и Южного федеральных университетов (ЮФУ), попечительские советы которых он возглавляет, а также коллектив Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (РАНХиГС) с началом учебного года. Тексты телеграмм опубликованы в воскресенье на сайте кабмина.

"Выпускники вашего университета работают в органах власти, государственных корпорациях и бизнесе, участвуют в решении ключевых задач, стоящих перед экономикой и социальной сферой. И в этом огромная заслуга коллектива СФУ - команды настоящих профессионалов, преданных своему делу", - говорится, в частности, в поздравительной телеграмме коллективу Сибирского федерального университета. СФУ за короткое время стал одним из наиболее престижных вузов в России, отметил премьер.

"Сегодня Южный федеральный университет является одним из крупнейших научно-образовательных центров России. Учиться в нем интересно и престижно, а потому поступить сюда мечтают старшеклассники не только с юга нашей страны, но и из других регионов. <...> Здесь работают замечательные преподаватели, благодаря которым студенты ЮФУ становятся высококлассными специалистами", - обратился Медведев к учащимся и преподавателям Южного федерального университета.

"Сегодня выпускники "Сколково" - это высококлассные специалисты мирового уровня. Они осуществляют масштабные проекты в различных отраслях экономики и науки, занимают ключевые позиции в крупнейших российских и зарубежных компаниях, в органах власти. И в этом - огромная заслуга всех, кто вкладывает в развитие бизнес-школы свой интеллект и талант", - говорится в поздравлении Медведева коллективу Московской школы управления "Сколково".

Председатель кабмина также поздравил с началом учебного года студентов и преподавателей РАНХиГС, отметив, что этот вуз является "одним из крупнейших научно-образовательных центров России, лидером по подготовке управленческих кадров для экономики и государственной службы". "Своим успехом РАНХиГС обязана замечательному коллективу преподавателей. Ваши выпускники - это люди, которые обладают гибким стратегическим мышлением и способны воплощать свои идеи на практике", - отметил Медведев.