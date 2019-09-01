Алроса к 115-летию ТАСС изготовила самый дорогой в истории алмазный хештег

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания Алроса поздравила агентство ТАСС в социальных сетях, выложив алмазное панно стоимостью $350 тыс. Фотографии панно размешены в аккаунтах компании в Facebook, Instagram.

"В честь 115-летия легендарного ТАСС дарим нашим друзьям самый дорогой хэштэг в истории", - говорится в поздравлении компании.

Алмазное панно выложено из натуральных алмазов общим весом примерно 4 тыс. карат. Их ориентировочная стоимость $350 тыс. Панно находится в Центре сортировки алмазов (г. Мирный, Якутия).

ТАСС: история и современность

Свою историю ТАСС ведет с 1 сентября 1904 года - первого дня работы Санкт-Петербургского телеграфного агентства (СПТА). 10 июля 1925 года агентство получило свое легендарное имя - Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). Летом 1996 года материалы агентства впервые были выложены в интернет.

Сегодня подписчикам ТАСС доступна широкая линейка из 60 новостных лент и тематических сервисов на русском и английском языках. Ежедневно агентство выпускает около 1,5 тыс. сообщений, формируя целостную и объективную картину событий, происходящих в России и мире. 63 зарубежных представительства в 60 странах мира, региональные центры и корпункты в России позволяют ТАСС оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Сегодня в агентстве работает около 2 тыс. сотрудников.

Фотобанк ТАСС - крупнейшее собрание репортажных фотографий среди информационных служб СНГ, насчитывающее более 28 млн изображений. Оно состоит из работ корреспондентов ТАСС, партнерских и архивных материалов агентства с начала ХХ века. Ежедневно агентство публикует более 500 собственных снимков от корреспондентов в России и за рубежом.

В информационном банке данных ТАСС хранится более 10 млн документов. Среднемесячная посещаемость сайта tass.ru - флагманского продукта ТАСС - в январе - июле 2019 года составила около 21 млн пользователей. Пользователям мобильных устройств доступны два приложения - "ТАСС сейчас" и "ТАСС Календарь".

Весной этого года ТАСС стал оператором информационного портала "Будущее России. Национальные проекты". Задача ресурса - всесторонне, объективно и доступно освещать реализацию ключевых нацпроектов в экономике, социальной сфере, науке, культуре, спорте.