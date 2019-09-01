Муфтий Равиль Гайнутдин поздравил ТАСС со 115-летием

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Председатель Совета муфтиев России (СМР) и Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) муфтий Равиль Гайнутдин пожелал ТАСС осуществления планов и внимания взыскательных читателей в 115-ю годовщину начала работы агентства. Его поздравительное письмо публикует в воскресенье официальный сайт СМР.

"От имени мусульман России, мусульманских организаций и от себя лично поздравляю всех сотрудников ТАСС с юбилеем! <...> Желаю коллективу агентства осуществления творческих планов и идей, непрекращающегося творческого поиска, новых результатов, преданных и взыскательных читателей", - написал в поздравлении муфтий.

Он отметил высокий профессионализм корреспондентов ТАСС. "Работе коллектива ТАСС доверяют, и это важный показатель и оценка вашей работы. Благодаря высочайшей квалификации сотрудников, вы одни из первых реагируете на происходящие во всем мире события и предоставляете эксклюзивные новости, которые моментально выходят на информационные ленты. Мы, ваши читатели, уверены в достоверности и точности информации", - добавил Гайнутдин.

ТАСС: История и современность

Свою историю ТАСС ведет с 1 сентября 1904 года - первого дня работы Санкт-Петербургского телеграфного агентства. Сегодня подписчикам ТАСС доступна широкая линейка из 60 новостных лент и тематических сервисов на русском и английском языках. Ежедневно агентство выпускает около 1,5 тыс. сообщений, формируя целостную и объективную картину событий, происходящих в России и мире. 63 зарубежных представительства в 60 странах, региональные центры и корпункты в России позволяют ТАСС оперативно получать информацию из любой точки земного шара. Сегодня в агентстве работают около 2 тыс. сотрудников.

Среди подписчиков агентства - российские и зарубежные СМИ, федеральные и региональные органы государственной власти, дипломатические представительства, представители деловых и финансовых кругов, общественные организации.