Власти Северной Осетии оплатят учебу некоторых пострадавших в теракте в Беслане

ВЛАДИКАВКАЗ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Северной Осетии будут оплачивать обучение в вузах некоторых пострадавших в теракте в 2004 году в школе №1 Беслана. Об этом на пресс-конференции сообщила представитель комитета "Матери Беслана" Анета Гадиева.

"Вопрос решался, но получить квоты было сложно из-за новых правил приема по целевым направлениям. Было трудно устраивать особенно тех, кто решил учиться за пределами республики. Региональная власть взяла на себя оплату коммерческого образования пострадавших в теракте, которые не смогли воспользоваться квотами", - сказала Гадиева.

По ее словам, в этом году 58 человек получили квоты при поступлении в вузы. Остались еще 18 человек, которым в следующем году нужны будут квоты.

Как отметила Гадиева, полномочный представитель президента Российской Федерации в СКФО Александр Матовников поставил вопрос о том, чтобы пострадавшие в теракте, которые поступают в вузы, были вынесены в отдельный список при получении квот.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки республики, пострадавшими признаны участники торжественной линейки, во время которой начался захват в школе Беслана.

В результате захвата террористами в 2004 году бесланской школы №1 в заложниках оказались более 1,2 тыс. человек. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 - дети. Инвалидами стали 126 бывших заложников, в том числе 70 детей. Многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.