Власти США: ураган "Дориан" может стихнуть после прохождения Багамских островов

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Американские федеральные власти считают, что ураган "Дориан" после прохождения над северной частью Багамских островов потеряет силу и замедлит свое продвижение. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телекомпании ABC исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Кевин Макэлинэн.

"Ураган пройдет над северными островами Багам и, как мы ожидаем, утихнет примерно в 60 милях от побережья", - информировал Макэлинэн. "Ураган не нанесет прямой удар по суше, однако это не делает его безопасным. На самом деле "Дориан" несет с собой ветер, который нанесет удар по побережью Флориды, вызовет длительные ливни и мощный шторм", - предупредил он.

Как сообщил в воскресенье Национальный центр по наблюдению за ураганами США, ураган "Дориан", сформировавшийся в Атлантическом океане, усилился до максимальной пятой категории по шкале Саффира - Симпсона. "Дориан" находится примерно в 360 км к востоку от города Уэст-Палм-Бич (штат Флорида) и движется в западном направлении со скоростью около 3,6 м/с. Максимальная скорость ветра в зоне стихии превышает 72 м/с. По прогнозам, позднее в воскресенье ураган обрушится на остров Абако и может затронуть остров Большой Багама (Багамские острова). Побережья Флориды "Дориан", как ожидается, достигнет к вечеру понедельника.

Власти ввели ранее режим чрезвычайной ситуации в штатах Флорида, Джорджия и Южная Каролина. В ряде прибрежных районов Флориды власти предписали жителям эвакуироваться, были отменены запланированные на выходные дни занятия и мероприятия в школах.