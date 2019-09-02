В Оренбуржье капитально отремонтировали школу, на состояние которой пожаловались Путину

ОРЕНБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Капитальный ремонт в школе села Трудовое в Оренбургской области, на состояние которой пожаловались в ходе прямой линии президенту России Владимиру Путину, завершился, учебное заведение готово к новому учебному году. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе Соль-Илецкого городского округа.

"Капитальный ремонт завершен. Трудовая СОШ Соль-Илецкого городского округа готова к учебному году, принята комиссией для осуществления учебной деятельности. В понедельник, 2 сентября, в 12:00, там пройдет торжественная линейка", - рассказали в пресс-службе

В школе провели комплексный капитальный ремонт, заменили кровлю, оконные конструкции, утеплили и окрасили фасад, заменили инженерные сети, отремонтировали внутренние помещения и благоустроили прилегающую территорию. "За первые две недели сентября завершим ремонт спортзала, где не успели смонтировать покрытие пола, а также сделаем покрытие на уличной спортивной площадке, где тренажеры уже установлены", - привели в пресс-службе слова глава Соль-Илецкого городского округа Алексея Кузьмина.

В ходе прямой линии 20 июня Путин на экранах в студии заметил сообщение о школе в селе Трудовое. Как отмечалось в обращении, ремонт в школе не проводился 50 лет. Президент пообещал, что поговорит с врио главы региона Денисом Паслером и постарается помочь в решении этого вопроса. В июле по поручению президента начался комплексный капитальный ремонт. На эти цели из областного бюджета выделили 52 млн рублей.

Ранее в министерстве образования региона ТАСС рассказали, что школа была построена в 1969 году, она может принимать до 190 человек, сейчас в ней обучаются 128 школьников.