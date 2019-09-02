Лавров пожелал школьникам не останавливаться перед трудностями

ДЕРЕВНЯ РАЗДОРЫ /Московская область/, 2 сентября. / ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил в понедельник школьников подмосковной гимназии имени Е. М. Примакова с началом нового учебного года и пожелал старшеклассникам не останавливаться перед трудностями.

"Поздравляю всех с началом нового учебного года в гимназии имени Евгения Максимовича Примакова, - сказал министр. - Прежде всего хочу адресовать слова приветствия первоклассникам. Вы, по сути дела, обретаете второй дом. Это прекрасный кампус, прекрасная школа, великолепные преподаватели, которые с вас будут строго спрашивать, но делать это таким образом, что вам будет даже приятно учиться еще лучше".

Лавров обратился с самыми теплыми пожеланиями и к старшеклассникам. "Придется в этом [учебном] году сдавать государственные экзамены, определять дальнейшие пути своей жизни, - подчеркнул глава МИД РФ. - Я уверен, что гимназия будет максимально способствовать успешному продолжению вашего жизненного пути".

Министр напомнил, что в этом году будет отмечаться 90-летие со дня рождения Евгения Примакова - выдающегося государственного, общественного и политического деятеля. "Он был по-настоящему удивительным человеком. Обладая энциклопедическими знаниями, он продолжал всю жизнь учиться и определять, какие новые сферы ему необходимо охватить, чтобы эффективно работать на всех тех должностях, которые он занимал и в разведке, и в министерстве иностранных дел, и в Академии наук, и в правительстве Российской Федерации, и в парламентских структурах", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что Примаков всю жизнь добивался решения самых сложных задач, и призвал учащихся никогда не опускать руки. "Наверное, в этом главный пример, которому вы должны следовать: не останавливайтесь перед трудностями. Бывает, все мы это знаем, иногда опускаются руки. Не сдавайтесь, идите вперед, вам помогут ваши прекрасные наставники и, безусловно, та атмосфера, которая создана в этой гимназии, за что отдельная признательность руководству Московской области, всем тем, кто это сделал. Она, конечно же, будет способствовать вашему формированию как сильных, самостоятельных, ярких личностей", - заключил Лавров.