Средний балл по результатам ЕГЭ среди поступивших в МГИМО превысил 96

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Средний результат по итогам сдачи Единого государственного экзамена среди абитуриентов, ставших в 2019 году студентами МГИМО, превысил 96 баллов, почти половина поступивших закончили школу с медалями. Об этом в понедельник заявил ректор МГИМО Анатолий Торкунов, выступая на торжественном мероприятии по случаю начала нового учебного года.

"В этом году мы по качеству приема находимся вообще на первом месте, потому что средний балл по ЕГЭ у поступивших на первый курс - 96,4 балла. 67% поступивших на бюджетные места - это медалисты. А в целом, если брать всех студентов, - 47%, почти половина, - заявил он. - Сидящие в зале сегодня представляют более 70 субъектов РФ. Треть поступивших на бюджет - это победители всероссийских олимпиад, я уж не говорю о том, что 17 человек имеют 100-бальные результаты по ЕГЭ".

Торкунов добавил, что в международных рейтингах вузов МГИМО традиционно занимает высокие места.