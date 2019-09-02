Система космического мониторинга МЧС России пополнится новым комплексом

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Роскосмос передаст МЧС мобильный комплекс приема и передачи данных дистанционного зондирования Земли. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС России.

"Оборудование передается ведомству госкорпорацией "Роскосмос" и будет базироваться в Рузском центре обеспечения пунктов управления МЧС России", - сказали в министерстве. МЧС будет применять мобильный комплекс на базе подвижного пункта управления МЧС России при организации оперативного управления во время реагирования на чрезвычайные ситуации. При необходимости оборудование будет перемещаться в зону ЧС.

Еще одним направлением использования мобильного комплекса станет его применение, "например, в Крыму на время пляжного сезона, что повысит оперативность реагирования на нештатные ситуации".