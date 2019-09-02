Панда Мэн Мэн в Берлинском зоопарке родила двойню

"Мэн Мэн и ее два детеныша успешно перенесли роды и чувствуют себя хорошо, - приводятся в сообщении слова директора зоопарка Андреаса Книрима. - Несмотря на то, что это первое потомство молодой панды, она прилежно заботится о медвежатах".

ТАСС, 2 сентября. Большая панда Мэн Мэн, живущая в Берлинском зоопарке с 2017 года, родила двойню. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба зоопарка.

Мэн Мэн свели с самцом Цзяо Цином чуть более 20 недель назад, а медвежата родились в субботу, 31 августа, в 18:54 по местному времени (19:54 мск). "На первых порах детеныши должны есть каждые два-три часа. Близость матери важна, чтобы малютки не замерзли", - объяснил Книрим.

То, что Мэн Мэн находится в положении, сотрудники зоопарка начали подозревать еще три недели назад, однако проведенное УЗИ не дало тогда однозначного ответа на этот вопрос. Тем не менее эксперты из Пекина сразу же направились в Германию для наблюдения за пандой. За беременностью Мэн Мэн следили круглосуточно.

Символ Китая

Большая панда - это редкое животное, занесенное в Красную книгу, и неофициальный символ Китая. На конец 2013 года в дикой природе в КНР насчитывалось 1864 больших панды. Они обитают преимущественно в горных лесах Сычуани, где растет много бамбука, молодые побеги которого являются для них основным лакомством.

По данным на ноябрь 2016 года, 471 бамбуковый медведь содержался в вольерах различных питомников и зоопарков мира. В неволе эти крайне требовательные к условиям содержания животные практически не размножаются. По этой причине специалисты иногда выпускают панд из питомника в дикую природу для спаривания, что позволяет разнообразить их генофонд.

В России большие панды живут только в Московском зоопарке. Договоренность о передаче Китаем России панд Жуи и Диндин была достигнута во время визита президента РФ Владимира Путина в КНР в апреле 2019 года. Это событие было приурочено к празднованию 70-летия установления дипломатических отношений двух стран. Официальная церемония передачи состоялась в Москве 5 июня, ее посетили президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.