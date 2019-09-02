Исследование: каждый десятый россиянин хотя бы раз опаздывал на самолет

МОСКВА. 2 сентября. /ТАСС/. Около 10% российских туристов хотя бы раз опаздывали на свой рейс. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса Aviasales по поиску авиабилетов, которые ТАСС предоставили в пресс-службе компании.

Основная причина опозданий респондентов - они проспали свой рейс. Кроме того, россияне пропускали рейсы, потому что перепутали дату или время вылета. "Наш рейс перенесли на сутки вперед еще за месяц до полета, нам приходило электронное письмо, которое мы читали, но, видимо, невнимательно" - рассказал Aviasales один из респондентов.

В исследовании отмечается, что путешественники часто не успевали на самолет из-за пробок на дороге и очередей на паспортном контроле. Шопинг в магазинах Duty Free также стал причиной опоздания россиян.

В исследовании Aviasales приняли участие 180 тыс. путешественников.