ФСИН открыла в Москве акцию "Воскресение души", посвященную 120-летию романа Толстого

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Воскресение души", посвященная 120-летию романа Льва Толстого "Воскресение", началась в понедельник в Москве, в здании центральной постоянно действующей экспозиции по истории уголовно-исполнительной системы РФ.

Акция проводится в женских и мужских колониях по инициативе информационного центра ФСИН России. Она будет проходить со 2 по 10 сентября в регионах, через которые следовала героиня романа Екатерина Маслова, приговоренная к ссылке в Сибирь на каторжные работы. Так, в Москве, Туле, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Перми состоятся дни открытых дверей, будут продемонстрированы театральные постановки по роману "Воскресение", пройдут конкурсы художественного чтения. Как рассказала координатор информационного центра ФСИН России Александра Самарина на открытии акции, в постановке спектаклей осужденным будут помогать актеры и режиссеры местных театров. Также вместо инсценировок могут быть устроены чтения, где осужденный выбирает отрывок романа, который ему ближе.

"У людей в душах живы какие-то искорки, за которые можно зацепиться, как за маленькое звено в большой цепочке, вытащить на поверхность все хорошее, что осталось в их душах. А мы верим, что осталось. Есть много хороших книг в русской классике, в которых пишут об этом хорошем. Хочется обратиться за помощью к этой большой литературе", - сказала Самарина. Она отметила, что сейчас в России в учреждениях УИС содержатся около полумиллиона человек. "Мы хотим, чтобы заключенные почувствовали себя людьми, причастными к этой большой литературе", - сказала Самарина. По ее словам, эти книги читают в рамках акции в каждой колонии. "Мы хотим, чтобы читали книги, которые потом, после освобождения им [заключенным] помогут влиться в общество. Принято считать, что ресоциализация - это, в основном, трудовая деятельность. Это так, труд воспитывает и помогает устроиться на работу, но не меньшее значение имеет такая попытка людей прочитать хорошую книгу", - сказала она.

Кроме того, для осужденных будут организованы психологические тренинги, направленные на переосмысление прежней жизни. Также для сотрудников, ветеранов уголовно-исполнительной системы, преподавателей, курсантов и школьников старших классов будут проведены круглые столы, тематические лекции по истории российской УИС, показы фильмов "Кресты": прощание", "Остров Сахалин: от Чехова до наших дней".

Литературные клубы в колониях

"Для нас это не будет единовременным мероприятием. Конечный итог мы видим для себя в создании в наших учреждениях неких литературных клубов", - сказала Самарина. Также предлагается приглашать к осужденным представителей местной писательской общественности. "Если один из 100 заключенных почувствует, что захочет жить по человечески - это для нас будет главным", - отметила она.

Самарина рассказала, что в Перми сейчас отбывает наказание однофамилица героини "Воскресения" Екатерина Маслова. Она создает уникальные коллекции одежды, которые продаются не только в регионе, но и по России. Также она плетет кольчуги. Ежегодно проходят выставки ее работ в исправительном учреждении, а потом уже городские, где ее коллекции также продаются.

Как сообщил замначальника управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России Федор Ушков, в первую очередь сотрудники службы посетят Ясную Поляну, где зарождался роман "Воскресение". "Мы ознакомимся, как он создавался, в каких условиях, кому сопереживал автор, когда писал это произведение", - пояснил Ушков. Он отметил, что акция также показывает открытость ведомства. "Мы готовы открыть двери наших учреждений, чтобы можно было посмотреть, как организован быт людей, которые преступили закон", - сказал Ушков. В ходе внеплановых дней открытых дверей заключенных также смогут посетить их родственники, представители общественности, уполномоченные по правам человека и правозащитники.