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День знаний - 2019

Путин поздравил с Днем знаний учеников школы Тулуна

Президент пожелал школьникам успехов в новом учебном году
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТУЛУН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил детей тулунской школы с Днем знаний. Зайдя в учебный класс, где шел урок математики, российский лидер обратился к ученикам с небольшим напутствием.

Он подчеркнул, что ему известно о желании многих детей остаться жить и работать в родном Тулуне. "Вы вели себя мужественно, по-взрослому, помогали взрослым. Хотел бы и вас и всех остальных поблагодарить за это, пожелать вам успехов в новом учебном году", - обратился президент.

"Я вас поздравляю с началом учебного года", - сказал он. Путин спросил детей, раньше учившихся в школе №20, которая была разрушена наводнением, нравится ли им учиться в этой школе. Дети согласно закивали. "Вашу школу тоже восстановят, она будет хорошая, новая, в течение года это сделаем. Не узнаете. Будем намного лучше, чем была", - заверил президент.

Обращаясь к ученикам с поздравлением в честь нового учебного года, Путин заметил, что говорит эти слова не только ученикам тулунской школы, но и всем российским школьникам. "Во всей стране сегодня праздничный, хороший день, вы наверняка думаете о том, что должны сделать в ближайшее время, в ближайшие годы, а сделаете вы многое, я не сомневаюсь", - сказал президент. Он добавил, что задача взрослых создать все необходимые условия, чтобы дети могли реализовать себя. "Много людей работают над этим, уверен, вам понравится результат, а вы потом, глядя на этот результат, будете добиваться лучших результатов", - отметил Путин.

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