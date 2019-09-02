Москалькова: правоохранители обязаны были реагировать на нарушения митингующих в Москве

МОСКВА, 2 сентября. /ТАСС/. Правоохранительные органы были обязаны реагировать на правонарушения участников прошедших в Москве несанкционированных митингов, сейчас изучается соразмерность примененных к нарушителям мер, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам человека Татьяна Москалькова, выступая в понедельник перед студентами Московского городского педагогического университета.

"Были разрешенные митинги, на них выходило тоже большое количество людей, они заявляли свои требования, они проходили в условиях безопасности. Но люди не были удовлетворены, они повторно выходили на митинг, правоохранительная система обязана была реагировать на нарушения. Понять соразмерность применения мер к тем людям, которые остались неудовлетворенными участием на предыдущем митинге, определением места для проведения, заявительный это или разрешительный характер, - этим сейчас занимаются многие, в том числе уполномоченный по правам человека", - сказала она.

Акции в поддержку независимых кандидатов на выборах депутатов Московской городской думы прошли в столице 20 июля, 27 июля, 3 августа и 10 августа. При этом мероприятия 27 июля и 3 августа были несанкционированными. На несанкционированном митинге в центре Москвы 27 июля были задержаны более 1 тыс. человек, 3 августа - около 600 участников. Прокуратурой Москвы проводится административное расследование в отношении 15 незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, которые являются организаторами незаконных акций 14 и 27 июля, предупреждения надзорного ведомства они проигнорировали.

Кроме того, Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ч. 2 ст. 212 ("Участие в массовых беспорядках") УК РФ. По объединенному уголовному делу о массовых беспорядках и применении насилия в отношении правоохранителей во время несанкционированного митинга 27 июля в Москве арестованы 13 человек: Евгений Коваленко, Кирилл Жуков, Иван Подкопаев, Самариддин Раджабов, Алексей Миняйло, Егор Жуков, Даниил Конон, Владислав Барабанов, Сергей Абаничев, Айдар Губайдулин, Сергей Фомин, Данила Беглец и Валерий Костенок, который стал первым из фигурантов, кто признал вину.