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Паводок в Иркутской области

Путин в шутку предложил назначить Мутко руководителем пострадавшего от паводка Тулуна

Сам вице-премьер на встрече с жителям города пытался ответить на их многочисленные вопросы и жалобы, записывал телефоны и говорил, что многие проблемы уже решены
Описание
© Михаил Метцель/ТАСС

ТУЛУН /Иркутская область/, 2 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в шутку предложил назначить вице-премьера Виталия Мутко руководить пострадавшим от паводков городом Тулуном Иркутской области

Во время общения главы государства с горожанами в понедельник кто-то из них попросил назначить им местную власть.

"Можно Мутко назначить", - сказал президент. При этом он напомнил, что 8 сентября пройдет голосование, на котором люди должны сделать правильный выбор.

Сам Мутко пытался ответить на многочисленные вопросы и жалобы жителей Тулуна, записывал телефоны и говорил, что многие проблемы уже решены.

Паводки в области начались в конце июня, из-за продолжительных дождей реки вышли из берегов. Погибли 25 человек, шесть числятся пропавшими без вести. По уточненным данным, было подтоплено почти 17,4 тыс. домов, из них 1,3 тыс. снесло потоком воды, более 5 тыс. строений пойдет под снос.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМутко, Виталий ЛеонтьевичРоссияПаводок в Иркутской области
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