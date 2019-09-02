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День знаний - 2019

Медведев поздравил учащихся и преподавателей с новым учебным годом

Российский премьер сообщил, что в этом году количество первоклассников составило почти 2 млн

КРАСНОГОРСК, 2 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил учащихся, их родителей и преподавателей с началом нового учебного года.

"Прежде всего, конечно, я хотел бы поздравить всех школьников, всех студентов, всех преподавателей, родителей, конечно, с началом нового учебного года", - заявил он, открывая совещание по строительству школ и детских садов.

"Отдельно хочу поздравить, конечно, ребят, которые впервые у нас сегодня сядут за парты. Это почти 2 млн первоклассников", - продолжил премьер.

"Желаю, чтобы наступивший учебный год был успешным и, конечно, интересным", - сказал Медведев.

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссияДень знаний - 2019
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