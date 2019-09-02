Шойгу откроет филиал Пансиона воспитанниц Минобороны в Санкт-Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Санкт-Петербург, где примет участие в открытии филиала Пансиона воспитанниц Минобороны. Об этом журналистам сообщила в понедельник пресс-секретарь главы военного ведомства Россияна Марковская.

"Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу прибыл с рабочей поездкой в Санкт-Петербург. Планируется, что в День знаний глава военного ведомства примет участие в открытии филиала Пансиона воспитанниц в Санкт-Петербурге, а также вручит образовательному учреждению знамя", - сказала Марковская.

Она отметила, что конкурс при поступлении туда составил более пяти человек на место, к обучению там приступят 240 девочек.

Пансион воспитанниц Минобороны России был создан в 2008 году на основании распоряжения правительства РФ и приказа министра обороны в Москве. Это единственное женское довузовское учебное заведение Минобороны РФ. Последние шесть лет он входит в топ-100 лучших школ России.