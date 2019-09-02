Власти Петербурга прокомментировали показательное выступление ОМОН на школьной линейке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 сентября. /ТАСС/. Показательное выступление сотрудников ОМОН на школьной линейке в гимназии в Приморском районе Санкт-Петербурга было заранее спланировано руководством школы, сообщили ТАСС в районной администрации города.

В понедельник в социальных сетях появился видеоролик, на котором записана школьная линейка в гимназии №540 в Санкт-Петербурге. На ролик обратили внимание многие СМИ. На видео видны дети, которые построены на линейку, а также два автомобиля силового спецподразделения и сотрудники, которые проводят операцию по задержанию.

"Это просто показательное выступление, которое было спланировано администрацией школы, с ведения родителей, они были в курсе, не возражали. Задержания по-настоящему - ничего такого не было", - сказала представитель администрации.

Она также отметила, что мероприятие являлось частью праздника в честь начала учебного года.