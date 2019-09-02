Годовалого мальчика, в убийстве которого подозревают мать, похоронили в Башкирии

УФА, 2 сентября. /ТАСС/. Похороны годовалого ребенка из Башкирии, по подозрению в убийстве которого задержана мать, состоялись в понедельник, сообщил ТАСС глава администрации Дюртюлинского района Риф Юсупов.

"Его похоронили сегодня, на месте присутствовали два моих заместителя и глава сельского поселения", - сказал он.

По данным регионального управления СК, 28-летняя жительница Дюртюлинского района республики обратилась в полицию, заявив, что, проснувшись утром 29 августа в своем частном доме в селе Исмаилово, обнаружила исчезновение сына. Поисками ребенка занимались полицейские, сотрудники МЧС и волонтеры, были привлечены кинологи и водолазы. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело. Об обнаружении тела сообщили в поисковом отряде "Лиза Алерт", добровольцы которого принимали участие в поисках мальчика.

В рамках расследования уголовного дела по подозрению в совершении убийства задержали его мать. Женщина дала признательные показания и указала место нахождения тела ребенка. Следствие установило, что ночью 29 августа она задушила малыша, после чего закопала на территории своего придомового участка.