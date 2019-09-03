Российские военные в Сирии вручили детям-сиротам школьные наборы к началу учебного года

САЙЕДНАЯ /Сирия/, 3 сентября. /ТАСС/. Российские военнослужащие из Центра по примирению враждующих сторон в Сирии подарили школе в городе Сайедная под Дамаском более 100 наборов к началу учебного года. Портфели, тетради и альбомы для рисования получили ученицы школы под патронатом монастыря Рождества Божией Матери Антиохийской православной церкви.

"Россия и Сирия - одна вера, одно сердце и одна душа. <...> Даже в самые трудные времена мы знали, что дети всегда должны быть сытыми, даже когда мы голодаем. Нас так воспитывали: каждая девочка должна чувствовать, что любая монахиня для нее либо старшая сестра, либо мать", - сказала журналистам настоятельница одной из самых известных обителей на Ближнем Востоке игуменья Феврония.

Общеобразовательная школа под патронатом одного из известнейших на Ближнем Востоке монастырей работает с 1953 года. В ней обучаются 250 девочек в возрасте от семи до 17 лет, многие из которых остались без родителей в годы войны. Первоначально учреждение располагалось в небольшой постройке на территории монастыря, который был основан в VI веке при византийском императоре Юстиниане. В 2018 году для школы возвели большое благоустроенное здание в черте города, рассчитанное на 800 учеников. Директором работает одна из монахинь, другая насельница преподает французский язык, а в общей сложности в школе трудятся 60 педагогов, в том числе из столицы.

К наиболее значимым постройкам монастыря относятся храм Рождества Пресвятой Богородицы и часовня Сайданайской иконы Пресвятой Богородицы. В обители имеется собрание икон V-VII веков и крупная библиотека. Главной монастырской святыней является Сайданайская икона Божией Матери. Считается, что это одна из четырех икон, написанных евангелистом Лукой. Она хранится в отдельной часовне.

Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирийской Арабской Республике был создан в феврале 2016 года, структура входит в состав Минобороны РФ. В ее задачи входит заключение соглашений о присоединении незаконных вооруженных формирований и отдельных населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий, а также координация доставки гуманитарной помощи.