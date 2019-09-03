Письмо с пулей и угрозами пришло в посольство Южной Кореи в Японии

ТОКИО, 3 сентября. /ТАСС/. Письмо с угрозами и одной пулей пришло в посольство Южной Кореи в Японии. Об этом во вторник сообщила газета Asahi.

Автор письма утверждает, что у него есть огнестрельное оружие, и что он готов его использовать против граждан Южной Кореи. "Корейцы, убирайтесь вон", - приводит газета выдержку из письма. Южнокорейское дипломатическое представительство уже обратилось в японскую полицию, правоохранительные органы расследуют обстоятельства случившегося.

Отношения Токио и Сеула обострились осенью 2018 года, когда Верховный суд Республики Корея обязал японскую компанию Nippon Steel & Sumitomo Metal выплатить компенсацию четырем корейским гражданам за принуждение их к труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что эта проблема была окончательно решена при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. В соответствии с подписанным тогда двусторонним соглашением, подобные разбирательства предусматривают привлечение к процессу представителей третьих стран.

Вслед за этим японская сторона 1 июля ужесточила контроль за экспортом в Южную Корею трех видов материалов, необходимых для производства полупроводников, и экранов различных электронных устройств. Поводом для этого послужили подозрения, что часть этих компонентов может нелегально поставляться из Республики Корея в КНДР. Сеул категорически отверг такую вероятность и ввел в отношении Токио аналогичные экспортные ограничения.