Молодежная площадка начала работу на Восточном экономическом форуме

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Молодежная площадка, участие в которой примут участие более 150 представителей Дальнего Востока, начала работу на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Молодежная площадка - это несколько десятков лекториев с участием известных представителей бизнеса и науки. Лекции прочтут президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, президент РАН Александр Сергеев, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, и. о. генерального директора Корпорации развития Дальнего Востока Аслан Канукоев и другие известные бизнесмены, чиновники, ученые.

"Когда все соберутся к концу дня, будет более 150 молодых людей", - сообщил на открытии площадки представитель оргкомитета. По его словам, участие в лекториях, помимо студентов, аспирантов, молодых предпринимателей из Приморья, принимают представители Чукотки, Камчатки, Якутии, Амурской области, Еврейской автономной области и Забайкалья.

По словам организаторов, помимо прослушивания лекций все участники будут разделены на пять рабочих групп, каждая из которых займется подготовкой доклада на одну из тем.

"Вот, например, одна из тем будет называться "Эффективность мер государственной поддержки". А у нас в программе будет встреча с министром науки и высшего образования Российской Федерации и встреча с президентом Российской академии наук. Мы предлагаем вам все-таки сформировать некую позицию от вас как от сообщества о том, что конкретно мы должны обсудить с тем и с другим человеком", - отметил представитель оргкомитета.

Для проведения встреч и прослушивания лекций на выставке "Улица Дальнего Востока" построен специальный павильон. Завершится работа молодежной площадки 6 сентября, в последний день ВЭФ.

Пятый ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.