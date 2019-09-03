Историко-документальная выставка к 70-летию образования КНР открылась на ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Историко-документальная выставка "Россия - Китай. К 70-летию образования КНР", раскрывающая многолетнюю историю отношений двух стран и направленная на развитие двустороннего гуманитарного сотрудничества, открылась во вторник на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

"Эта экспозиция позволяет собрать в одном месте наиболее ключевые документы, которые раскрывают историю отношений двух стран: экономических, политических, культурных. Здесь представлены наиболее яркие документы по отдельным событиям, которые сыграли важную роль в отношениях двух стран. Представлены 400 лет отношений России и Китая, начиная с их зарождения и становления, завершая современным периодом отношений стратегического партнерства", - сказал журналистам заместитель главы Росархива Андрей Юрасов.

Один из самых ярких разделов выставки, по словам Юрасова, посвящен советско-китайской дружбе. "Представлены документы об установлении дипломатических отношений между СССР и КНР. В частности, показаны записи бесед лидеров того периода - Иосифа Сталина и Мао Цзэдуна, плакаты с их изображением, которые широко распространялись в СССР", - рассказал Юрасов.

Фотографии для двух стендов раздела о современных отношениях РФ и КНР были представлены фотоархивом ТАСС. "Это разные периоды и этапы [современных] отношений двух стран, но общий вектор [направлен] на углубление широких контактов, стратегическое партнерство", - отметил замглавы Росархива.

Член президиума Российского исторического общества (РИО), исполнительный директор фонда "История отечества" Константин Могилевский в беседе с корреспондентом ТАСС отметил, что углубление российско-китайских связей должно происходить по всем направлениям. "За интенсификацией политического диалога, экономических взаимоотношений должно обязательно следовать или даже опережать развитие гуманитарного сотрудничества, диалога между историками. Эта выставка, на наш взгляд, вносит свой вклад в развитие этого диалога", - рассказал эксперт, добавив, что после окончания ВЭФ выставка будет передана в пользование студентов и преподавателей Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).