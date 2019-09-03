Президент Монголии принял приглашение на торжества по случаю 75-летия Победы в Москве

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга принял приглашение президента РФ Владимира Путина принять участие в торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве. Об этом глава Монголии заявил по итогам переговоров с российским коллегой.

"Я с благодарностью принял предложение президента России принять участие в юбилейных торжествах по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Я думаю, что в этих праздничных мероприятиях монгольская сторона будет участвовать в широком составе", - сказал он.

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Ранее президент России Владимир Путин направил приглашение на празднование 75-й годовщины Победы президенту США Дональду Трампу, лидеру КНДР Ким Чен Ыну, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, лидерам стран ШОС.