В Москве при Тушинской детской больнице открыли площадку для санитарной авиации

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Вертолетная площадка, где начал дежурство четвертый экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра (МАЦ), открыта при детской городской клинической больнице имени З. А. Башляевой.

"С 1 сентября по решению города организовано дежурство четвертого вертолета на этой вертолетной площадке. Первое время он будет работать в светлое время суток, в дальнейшем планируется расширение временного интервала дежурства вертолета", - сказал на открытии вертолетной площадки директор МАЦ Кирилл Святенко.

По его словам, решение о ночном дежурстве вертолета зависит от многих факторов: продолжительности светового дня, количества и подготовки летного состава. Как рассказал директор МАЦ, после поступления заявки вертолет вылетает максимум через пять минут и через 12 минут он должен оказаться в любом месте Москвы. "Организация дежурства санитарного вертолета при Тушинской больнице позволит в несколько раз сократить подлетное время в районы севера и северо-востока столицы, а также в Зеленоград. Это увеличит шансы на выздоровление у маленьких пациентов и заметно повысит качество оказания экстренной медицинской помощи. Время эвакуации из данных районов будет составлять не более семи минут", - сказал Святенко. Он отметил, что главный критерий их работы - время. "Поэтому мы вынуждены держать в постоянной готовности и вертолеты, и экипажи. Чем быстрее мы прилетим, заберем пациента - тем лучше. Правило золотого часа", - сказал он.

Заместитель директора по организации летной работы МАЦ Олег Катальшев сообщил, что в дальнейшем смена четвертого экипажа будет длиться 12 часов и потребует дополнительных сил пилотов, имеющих допуск к ночным полетам. "Поэтому сейчас в штатном режиме идет подготовка пилотов для получения необходимых разрешающих документов для выполнения авиационных работ в темное время суток", - сказал он. Командир воздушного судна МАЦ Екатерина Орешникова рассказала, что сложно подбирать площадки с воздуха для посадки вертолета, например, много проводов, мешающих безопасной посадке.

На сегодняшний день всего в МАЦ находятся 10 вертолетов, из них пять санитарных. До 1 сентября на дежурстве находились три вертолета: один - при ГКБ №15 имени О. М. Филатова днем и два - при ГКБ №79 имени С. С. Юдина днем и ночью. Всего около 30 площадок находится на территории Москвы, 21 - в Новой Москве, остальные - на территории города. У больниц площадки оборудованы диспетчерскими пунктами, светотехнической, которая позволяет использовать их круглосуточно. По своим характеристикам санитарный вертолет МАЦ способен перевозить одновременно трех пострадавших - двоих лежачих, одного сидячего, и наиболее адаптирован для задач экстренной медицинской помощи. С начала этого года экипажи санитарных вертолетов обеспечили 657 заявок ЦЭМП. А за 10 лет работы санитарной авиации в Москве было спасено почти 6000 человек.