В Новгородской области открыли участок трассы М11 протяженностью 103 км

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 сентября. /ТАСС/. Отрезок протяженностью 103 км скоростной автодороги М11 "Москва - Санкт-Петербург" (седьмой участок трассы), проходящий по территории Новгородской и Ленинградской области, открыли в Новгородской области во вторник.

"Очень важно, что еще одной замечательной дорогой в стране стало больше, это новое качество жизни", - сказал первый заместитель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов.

Введенный в эксплуатацию отрезок начинается на пересечении трассы М11 с федеральной магистралью М10 "Россия" в районе деревни Мясной Бор Новгородской области и заканчивается недалеко от Тосно (Ленинградская область), где расположены пункты взимания платы за проезд. Участок автодороги проходит с 543-го по 646-й км по территориям Новгородской и Ленинградской областей. Для экстренной заправки топливом на 602-м км автодороги установлены контейнерные АЗС, в дальнейшем на участке появится многофункциональная зона с полным комплексом услуг придорожного сервиса. Максимальная разрешенная скорость для автомобилей составляет 110 км/ч, в дальнейшем ее планируется увеличить до 130 км/ч.