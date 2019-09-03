В Москве задержаны участвовавшие в протестной акции 31 августа Гальперин и Бойко

МОСКВА, 3 сентября. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали председателя Либертарианской партии Сергея Бойко и активиста Марка Гальперина, которые призывали к участию в несанкционированной акции 31 августа в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Бойко и Гальперин задержаны за участие и призывы к участию в акции 31 августа в Москве", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь защитник Гальперина Николай Зборошенко подтвердил ТАСС задержание своего доверителя и предположил, что полиция квалифицирует его действия по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). "Позвонил мне и сказал, что его задержали около дома в Реутове, когда он направлялся в парикмахерскую. Его сейчас доставили в отдел полиции "Замоскворечье", - сказал Зборошенко.

Вечером 2 сентября участвовавший в прошедшей 31 августа несанкционированной акции журналист "Новой газеты" Илья Азар был задержан, доставлен в ОВД "Красносельский" и отпущен после составления административного протокола. В отношении него был составлен протокол по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ, которая предусматривает штраф в размере до 300 тыс. рублей или административный арест сроком до 30 суток. Мещанский суд во вторник обнаружил нарушения в протоколе и вернул его в полицию.

Кроме Азара, полицейские задержали еще двух участников акции: активиста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Николая Ляскина и бывшего кандидата в депутаты Мосгордумы, не получившего регистрацию, Любовь Соболь. Их также отпустили из отделов полиции после составления протоколов об административном правонарушении.

По факту проведения 31 августа 2019 года в центре Москвы несогласованной публичной акции столичной полицией возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 20.2 КоАП РФ ("Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования"). По данному делу проводится административное расследование. В минувшие выходные в Москве прошла несанкционированная акция протеста в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму. По данным столичного ГУ МВД, в ней приняли участие около 750 человек.