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Рейс из Самары в Ларнаку задержали на шесть часов из-за трещины лобового стекла самолета

Пассажиров во время ожидания обеспечили едой и напитками, сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре

САМАРА, 3 сентября. /ТАСС/. Рейс из Самары в Ларнаку (Кипр) задержали на 6 часов из-за трещины на переднем стекле самолета. Об этом во вторник ТАСС сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре.

"В международном аэропорту Курумоч г. Самары 3 сентября произошла задержка авиарейса FV-5839 по маршруту Самара - Ларнака авиакомпании "Россия". Борт готовился на вылет в Самаре. В ходе подготовки борта к вылету примерно в 6:45 обнаружена поломка, а именно образование трещины на переднем стекле второго пилота. Задержка вылета составила 6 часов 16 минут", - говорится в сообщении.

После выявления неисправности из аэропорта Внуково был вызван дополнительный борт, который вылетел из аэропорта Курумоч в Самаре на Кипр. На рейс было зарегистрировано 168 пассажиров, в том числе 14 детей. Как сообщили в прокуратуре, пассажиры во время ожидания были обеспечены едой и напитками.

Самолет, у которого была обнаружена трещина на лобовом стекле, в настоящее время находится в Самаре. Решается вопрос о привлечении к административной ответственности собственника воздушного судна.

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РоссияСамарская область
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