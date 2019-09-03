Жители Южной Осетии почтили память жертв теракта в Беслане многотысячной акцией

Траурные мероприятия в Цхинвале по жертвам теракта в североосетинском городе Беслан начались ранним утром с заупокойного молебна во всех храмах республики. Главные богослужения прошли в столице республики в православных храмах Пресвятой Богородицы и Святой Троицы.

Акция памяти началась на Соборной пощади Цхинвала в 13:15 мск - время, когда 15 лет назад в бесланской школе прогремел первый взрыв. Под реквием на выстланное вдоль площади длинное белое полотно люди в скорбном безмолвии возлагали красные цветы.

"Это символ того, что 15 лет назад сентябрь плакал кровавыми слезами. Никогда раньше мир не знал подобного прецедента, когда погибли столько детей. Сегодня весь город Цхинвал, министерства и ведомства, представители общественности и дети от мала до велика, все, кто не смог поехать к "Дереву скорби" в Беслан, пришли сюда отдать дань памяти невинно убиенным", - рассказала ТАСС организатор мероприятия, министр культуры Южной Осетии Жанна Зассеева.

Она отметила, что "боль от этой бесчеловечной террористической акции не утихнет никогда, и тому свидетельство слезы скорби людей, собравшихся здесь". Вахта памяти на Соборной площади, по словам Зассеевой, продлится до утра. Во вторник представительная делегация - общественники и руководство Южной Осетии во главе с президентом республики Анатолием Бибиловым выехали в Беслан для участия в траурных мероприятиях в "Городе ангелов".

В России 3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом, он был учрежден в память о трагических событиях в Беслане 1-3 сентября 2004 года. В результате захвата террористами в 2004 году первой бесланской школы в заложниках оказались более 1200 человек. 3 сентября в 13:15 в школьном спортзале прогремел первый взрыв. Погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, из них 186 детей. Инвалидами стали 126 бывших заложников, из которых 70 - дети, многие из них до сих пор нуждаются в реабилитации.