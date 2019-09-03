Центр диализа на 160 мест откроют в Астрахани в октябре 2019 года

АСТРАХАНЬ, 3 сентября. /ТАСС/. Гемодиализный центр на 160 мест откроют в октябре этого года в Астрахани, инвестиции в проект составят более 170 млн рублей. Медучреждение будет оснащено самым современным оборудованием, сообщили во вторник журналистам в пресс-службе губернатора региона.

В июле прошлого года администрация региона сообщала, что в области есть два центра диализа - в Астрахани и Ахтубинске, однако они заполнены на 100%. В том же месяце началось строительство нового гемодиализного центра в Астрахани. Открытие медучреждения позволит оптимизировать процессы лечения и снизит социальную напряженность в части проблемы оказания своевременной помощи больным с хронической почечной недостаточностью.

"В октябре в Трусовском районе Астрахани на территории городской клинической больницы № 3 С. М. Кирова планируется открытие нового центра диализа на 160 мест. На данный момент все строительные и отделочные работы в двухэтажном здании уже завершены. Идет установка мебели и пуско-наладка оборудования", - уточнили в пресс-службе.

Новый центр диализа будет ориентирован на мировые стандарты заместительной почечной терапии. Там будут оказывать медицинскую помощь пациентам с острой и хронической почечной недостаточностью. Пациенты будут получать медпомощь в рамках обязательного медицинского страхования. Объект возводит компания Fresenius Medical Care в рамках частно-государственного партнерства с регионом, сумма инвестиций - более 170 млн рублей.

Всего в области числятся более 350 человек с острой почечной недостаточностью. По данным регионального Минздрава, за последние три года заболеваемость почечной недостаточностью в регионе увеличилась на 20%. Ежегодно регистрируются более 50 новых случаев.