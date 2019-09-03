Аварийный участок крепостной стены VI века в Дербенте реконструируют в 2020 году

МАХАЧКАЛА, 3 сентября. /ТАСС/. Реконструкцию участка северной стены крепости Нарын-Кала VI века, находящегося в аварийном состоянии, планируют провести в 2020 году, сообщил ТАСС директор дербентского музея-заповедника Али Ибрагимов.

"Защитили проект на реконструкцию участка северной стены крепости Нарын-Кала VI века. Она аварийная - последнюю тысячу лет к ней никто не прикасался. Там нужно провести консервацию, заполнить внутренние пустоты, поменять наружную каменную кладку, укрепить фундамент. Заявку подали в этом году, скорее всего, [работы начнутся] в следующем году", - сказал Ибрагимов, отметив, что этим вопросом занимается Минкультуры РФ.

По его словам, планируется провести реконструкцию участка стены длиной 120 м, находящийся недалеко от северных ворот крепости. Высота стен, которые предстоит реконструировать, составляет 15-18 м, толщина - 3-3,5 м, предполагаемый объем финансирования - 100 млн рублей.

Один из древнейших городов России и мира Дербент - уникальный памятник истории. В 2003 году ЮНЕСКО внесло цитадель Нарын-Кала, древний город, в том числе Джума-мечеть VIII века и крепостные сооружения Дербента в список Всемирного наследия как выдающиеся памятники Сасанидской империи и последующих культур.