В России реализуют более 40 проектов по развитию биомедицины

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Минздрав РФ заинтересован в развитии генетических технологий, в частности, биомедицины. По этому направлению сейчас в стране реализуют более 40 проектов, сообщил на Восточном экономическом форуме замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой в интервью порталу "Будущее России. Национальные проекты", оператором которого является ТАСС.

"Сейчас идет работа [в рамках Федеральной научно-технической программы по развитию генетических технологий]. Выделяем четыре направления: биобезопасность обеспечения технологической независимости, генетические технологии для развития сельского хозяйства, генетические технологии для медицины и генетические технологии для промышленной микробиологии. Нас, конечно, прежде всего интересуют генетические технологии для медицины. В рамках этой программы на сегодня имеется более 40 проектов", - сказал замминистра.

В частности, проекты направлены на разработку диагностических спецсистем, генно-инженерных вакцин для профилактики инфекционных заболеваний, технологий для борьбы с лекарственной устойчивостью возбудителей инфекций. Некоторые проекты касаются разработки лекарственных препаратов нового поколения с использованием генетических технологий, а также разработки биомедицинских клеточных продуктов. "Яркий пример - создание линий клеток, продуцирующих инсулин, что позволяет сделать шаг к причине такого грозного заболевания, как сахарный диабет", - пояснил Краевой.

Федеральная научно-техническая программа утверждена 22 апреля в целях реализации указа президента РФ "О развитии генетических технологий в Российской Федерации". Ее основной целью является комплексное решение задач ускоренного развития генетических технологий, в том числе технологий генетического редактирования, и создание научно-технологических заделов для медицины, сельского хозяйства и промышленности, а также совершенствование мер предупреждения чрезвычайных ситуаций биологического характера и контроля в этой области.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.