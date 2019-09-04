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Минздрав готов обсуждать публикацию заключений о клинических исследованиях лекарств

Как ранее сообщило издание РБК, комиссия РАН обвинила Минздрав в том, что экспертные заключения на его сайте не публикуются, хотя это предусмотрено законом

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Минздрав России готов обсуждать возможность публикации экспертных заключений о клинических исследованиях лекарственных препаратов. Об этом заявили журналистам в среду в пресс-службе министерства, комментируя претензии со стороны Российской академии наук (РАН).

Как писало ранее издание РБК, комиссия РАН по противодействию фальсификации научных исследований обвинила Минздрав в том, что экспертные заключения на его сайте не публикуются, хотя это предусмотрено законом. В министерстве заявили, что заключения публикуются в закрытой части сайта, поскольку содержат коммерческую тайну, которая не может разглашаться без согласия разработчика препарата.

"Вместе с тем Минздрав России готов обсудить данный вопрос с любыми заинтересованными лицами, в том числе представителями РАН и участниками рынка лекарственных средств для медицинского применения", - заверили в пресс-службе.

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