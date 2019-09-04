Лимаренко: фонд ЖКХ поможет Сахалину сократить сроки переселения из аварийного жилья

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Власти Сахалина на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подпишут соглашение с Фондом содействия реформированию ЖКХ, которое поможет сократить сроки переселения жителей региона из аварийного жилья с шести до двух лет. Об этом сообщил врио губернатора Сахалинской области Валерий Лимаренко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы подписываем соглашение, которое позволяет сократить сроки вывода людей из аварийного жилья - по определенной программе у нас 128 тыс. квадратных метров - с шести лет до двух лет", - сказал он.

"Получается, что за 2019 и 2020 год мы фактически решаем проблему с тем жильем, которое было признано аварийным до 2017 года. И дальше у нас еще четыре-пять лет, где мы должны решить вопрос по остальному аварийному жилью", - пояснил глава Сахалина.

В апреле Лимаренко сообщал, что ветхое и аварийное жилье на Сахалине и Курилах, признанное таковым до 1 января 2017 года, планируется расселить до конца 2020 года - в три раза быстрее намеченного ранее срока. В 2019 году финансирование программы по переселению в регионе увеличено с 1,2 млрд до 4,1 млрд рублей. В частности, 3,2 млрд рублей заложено в региональном бюджете на приобретение квартир, 800 млн рублей выделят на строительство новых домов, 31 млн предусмотрен на капитальный ремонт пустующего муниципального жилфонда, еще 100 млн рублей региональные власти потратят на выкуп аварийного жилья у собственников.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.