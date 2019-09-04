"Русгидро" планирует отправлять на переработку отходы своих ТЭС на Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 4 сентября. /ТАСС/. Компания "Русгидро" намерена реализовать на Дальнем Востоке проекты по утилизации и переработке золошлаковых отходов с угольных тепловых электростанций. Как сообщили в пресс-службе компании, соответствующее соглашение подписали на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель гендиректора - директор дивизиона "Дальний Восток" "Русгидро" Сергей Васильев и директор по стратегическому развитию АО "Основа холдинг" Игорь Антропенко.

"Цель сотрудничества - снижение экологического воздействия золошлаковых отходов на окружающую среду, снижение экологических платежей и затрат на содержание золоотвалов угольных ТЭС. Стороны рассмотрят возможности создания на территории Дальневосточного федерального округа предприятий по производству строительных материалов из [золошлаковых отходов] угольных ТЭС группы "Русгидро", - говорится в сообщении.

В "Русгидро" напомнили, что материалы, полученные из таких отходов, дешевле традиционных, а их применение может улучшить экологическую обстановку, снизить затраты на производство, а также объемы потребления электричества и тепла, сэкономит традиционные ресурсы.

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор Зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.