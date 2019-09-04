Приамурье будет взаимодействовать с институтом МЧС в вопросах защиты от ЧС

БЛАГОВЕЩЕНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Правительство Амурской области и НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России подписали на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) соглашение о взаимодействии в вопросах защиты от ЧС, сообщается в среду на сайте правительства Приамурья.

"Соглашение о повышении эффективности решения вопросов гражданской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций заключено между правительством Амурской области и федеральным государственным бюджетным учреждением "Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России", - говорится в сообщении.

По словам губернатора Приамурья Василия Орлова, региону нужны научные исследования в области прогнозирования. "Во-первых, это безопасность, во-вторых, размеры ущерба зависят от того, насколько правильно и своевременно приняты те или иные решения. Мы подписали соглашение о взаимодействии. Надеемся, это даст хорошие практические результаты уже в ближайшем будущем", - отметил Орлов.

Как уточнили ТАСС в региональном правительстве, институт МЧС будет заниматься в регионе научно-исследовательской работой. Это в том числе очень важно для прогнозирования ситуации с паводком.

В Амурской области из-за паводка с 25 июля действует режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В результате ЧС в Приамурье оказались подтопленными 69 населенных пунктов в 20 муниципалитетах. В зону затопления попали 879 жилых домов, 4669 человек, в том числе 1041 ребенок. Кроме того, были подтоплены 3171 приусадебный участок, 31 социальный объект, шесть объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры. Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяженностью более 500 км, пострадали посевы на площади около 250 тыс. гектаров.

О форуме

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.