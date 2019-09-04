AP: YouTube заплатит $170 млн за нарушение конфиденциальности пользователей

ТАСС, 4 сентября. Видеохостинг YouTube, принадлежащий американской компании Google, оштрафован на $170 млн за нарушения при сборе данных пользователей. Об этом в среду сообщило агентство Associated Press.

По его данным, видеохостинг собирал данные пользователей младше 13 лет без согласия родителей, что противоречит американскому законодательству.

По решению Федеральной торговой комиссии США, которая занималась расследованием в отношении сервиса, YouTube должен выплатить $136 млн в качестве штрафа. Еще $34 млн получит от компании штат Нью-Йорк в связи с аналогичными обвинениями.

В настоящее время это самый крупный штраф, когда-либо наложенный на Google и его сервисы, отмечает агентство.