Социально-ориентированные проекты НКО в Дагестане получат субсидии из бюджета республики

МАХАЧКАЛА, 4 сентября. /ТАСС/. Социально-ориентированные некоммерческие организации Дагестана, ставшие победителями конкурса Минсоцразвития республики, получат субсидии на реализацию своих проектов на общую сумму более 4,8 млн рублей из регионального бюджета, сообщили в среду в пресс-службе министерства.

"По итогам конкурса из 15 поданных заявок экспертной комиссией определены 11 победителей, которым будет предоставлена субсидия из республиканского бюджета на общую сумму 4 млн 809 тыс. 600 рублей. Представленные проекты направлены на социальную адаптацию инвалидов и их семей, улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, пропаганду здорового образа жизни и на профилактику социального сиротства", - говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве уточнили, что победителями конкурса, в частности, стали проекты АНО "Спортивно-оздоровительный комплекс "Лотос" из Каспийска, занимающейся иппотерапией - в том числе детей с ДЦП, дагестанской организации "Всероссийского общества слепых", республиканской организации "Жизнь без слез", специализирующейся на социальной адаптации детей-инвалидов, "Дагестанского научно-краеведческого центра", благотворительного фонда "Колесо добра".