Ульяновское отделение Фонда соцстрахования вручило автомобили пострадавшим на производстве

УЛЬЯНОВСК, 4 сентября. /ТАСС/. Жители Ульяновской области с ограниченными возможностями, получившие профессиональные травмы на производстве, в среду получили 12 автомобилей. Об этом сообщил журналистам управляющий территориальным отделением Фонда социального страхования Сергей Фролов.

"В порядке выполнения основных функций, возложенных на территориальные органы социального страхования, пострадавшим на производстве, у которых есть медицинские показания на обеспечение транспортными средствами, сегодня вручены 12 автомобилей. Это пострадавшие на производстве, получившие травмы, либо имеющие профессиональные заболевания, которым по медицинским показаниям не противопоказано управление транспортными средствами", - сказал он.

Все автомобили адаптированы под индивидуальные особенности пострадавших, с учетом их травм. Машины оснащены ручным управлением. По словам Фролова, из тех людей, кому сегодня были переданы автомобили, двое получили их впервые. У остальных вышел семилетний срок эксплуатации, в связи с чем машины подлежат замене.

"С 2001 года выдано более 300 автомобилей. В этом году планируем еще два автомобиля с автоматической коробкой передач", - уточнил Фролов.

Обладателям автомобилей компенсируется их текущий ремонт и приобретение раз в год горюче-смазочных материалов. Ранее пострадавшим на производстве передавались машины марок "Ока", "Жигули", ВАЗ-2105 и ВАЗ-2107. Сейчас они получают более комфортные автомобили Lada Granta.