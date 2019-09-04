Сестра рассказала, что родные пропавшей 20 лет назад девушки жили надеждой на встречу

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Семья пропавшей 20 лет назад в Белоруссии девочки Юлии, которая на днях встретила своих настоящих родителей, верила, что она найдется. Об этом в среду рассказала корреспонденту ТАСС ее старшая сестра Надежда Моисеенко.
"Все эти годы не было ни одного дня, чтобы мы не разговаривали о Юле, не вспоминали ее. Постоянно смотрели передачи по телевидению, где ищут людей. Говорили, вот бы Юлю так найти. Как такое возможно забыть?" - говорит Надежда.
Сенсацией для Белоруссии и России стало сообщение 2 сентября МВД республики о том, что потерявшаяся в электричке Минск-Осиповичи в 1999 году девочка встретилась со своими родителями. Само ведомство назвало произошедшее чудом, ведь дело не только в том, что встреча произошла спустя столь длительный срок - проживала Юлия все эти годы в России, в Рязани. Молодой человек, с которым познакомилась девушка, сумел найти в интернете объявления о поиске ребенка, опубликованные в Белоруссии, и связался с правоохранителями. Они помогли с контактами родителей и провели экспертизы, подтвердив, что поиски спустя 20 лет увенчались успехом.
Милиция тогда не смогла помочь
Четырехлетняя Юлия пропала, отправившись на поезде с отцом Виктором, который в дороге уснул и проснулся уже один. По словам Надежды, которая старше Юлии на три года, она сама мама двоих детей и не может себе представить, каково пришлось ее родителям. Надежда вспоминает день, когда пришел папа, а сестры с ним не оказалось.
"Я спросила у отца: "Где Юля?". Все суетились, бегали, поехали в милицию и мне так никто ничего и не объяснил. Когда все прояснилось, сказали, что сестра пропала", - вспоминает Надежда.
После того, как Юлия попыталась связаться с родителями по телефону, с ней первый день общалась именно Надежда, так как маме было сложно сдерживать эмоции.
"Я поговорила, сказала, что ее старшая сестра. Юля переслала нам фотографии своего детства и те, где постарше. Мы сразу поняли, что это именно она", - говорит Надежда. По ее словам, как оказалось, она очень похожа внешне на маму. И хоть все ждали результатов анализа ДНК, ведь поверить в такое чудо было сложно, общаться они с сестрой начали с первого дня. Уже при первом общении сестры почувствовали, что друг для друга они родные люди.
Подарки и слезы
Как рассказывает в беседе с корреспондентом ТАСС Надежда, встреча прошла очень эмоционально и тепло. Отец перенес в прошлом году операцию на сердце и перед встречей ему пришлось выпить успокоительное. Юля подарила ему теплый плед, а маме привезла платок. По словам Надежды, ее сестра любит вышивать и привезла в подарок свои работы.
Живущие довольно скромно в деревне Удова Могилевской области Белоруссии родители Юлии, передали ей домашние консервы, сладости и куклу для своей внучки - пятилетней дочери Юлии. Подарки также через Юлию передали в знак искренней признательности ее приемным родителям. Они подарили ей нормальную жизнь, забрав из детского центра.
"Они очень хорошие люди", - говорит Надежда. "Ее приемная мама Ирина пообщалась по телефону с моей, то есть, нашей мамой. Мы конечно очень благодарны им. Юля нам ни на что не пожаловалась. Росла хорошо, никто ее не обижал", - рассказывает Надежда.
По ее словам, Юле ее родная по крови семья предложила переехать в Белоруссию, но она не хочет уезжать из Рязани. "У нее уже и работа там, и учится. Взрослый человек уже, не будем ведь заставлять. У ее приемных родителей двое сыновей, все к ней хорошо относятся", - говорит Надежда.
По словам сестры, Юля, которая ненадолго приезжала в Белоруссию и уже вернулась в Рязань, на своей исторической родине побывала впервые и очень хочет приезжать туда как можно чаще. "Когда она приедет, мы, конечно, организуем культурную программу, покажем и музеи и достопримечательности. И ее дочери, конечно, хотим показать. 20 лет, это, конечно, огромный срок. Мы ей постараемся дать все, что не смогли за эти годы", - говорит Надежда.
Новый год решили встретить вместе. Все Моисеенко собираются приехать в Рязань и побыть в новогоднюю ночь впервые полной и очень большой семьей.