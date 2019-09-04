Сестра рассказала, что родные пропавшей 20 лет назад девушки жили надеждой на встречу

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Семья пропавшей 20 лет назад в Белоруссии девочки Юлии, которая на днях встретила своих настоящих родителей, верила, что она найдется. Об этом в среду рассказала корреспонденту ТАСС ее старшая сестра Надежда Моисеенко.

"Не бывает на свете, чтоб были потеряны дети". Как нашлась девочка, которую искали 20 лет

"Все эти годы не было ни одного дня, чтобы мы не разговаривали о Юле, не вспоминали ее. Постоянно смотрели передачи по телевидению, где ищут людей. Говорили, вот бы Юлю так найти. Как такое возможно забыть?" - говорит Надежда.

Сенсацией для Белоруссии и России стало сообщение 2 сентября МВД республики о том, что потерявшаяся в электричке Минск-Осиповичи в 1999 году девочка встретилась со своими родителями. Само ведомство назвало произошедшее чудом, ведь дело не только в том, что встреча произошла спустя столь длительный срок - проживала Юлия все эти годы в России, в Рязани. Молодой человек, с которым познакомилась девушка, сумел найти в интернете объявления о поиске ребенка, опубликованные в Белоруссии, и связался с правоохранителями. Они помогли с контактами родителей и провели экспертизы, подтвердив, что поиски спустя 20 лет увенчались успехом.

Милиция тогда не смогла помочь

Четырехлетняя Юлия пропала, отправившись на поезде с отцом Виктором, который в дороге уснул и проснулся уже один. По словам Надежды, которая старше Юлии на три года, она сама мама двоих детей и не может себе представить, каково пришлось ее родителям. Надежда вспоминает день, когда пришел папа, а сестры с ним не оказалось.

"Я спросила у отца: "Где Юля?". Все суетились, бегали, поехали в милицию и мне так никто ничего и не объяснил. Когда все прояснилось, сказали, что сестра пропала", - вспоминает Надежда.

После того, как Юлия попыталась связаться с родителями по телефону, с ней первый день общалась именно Надежда, так как маме было сложно сдерживать эмоции.

"Я поговорила, сказала, что ее старшая сестра. Юля переслала нам фотографии своего детства и те, где постарше. Мы сразу поняли, что это именно она", - говорит Надежда. По ее словам, как оказалось, она очень похожа внешне на маму. И хоть все ждали результатов анализа ДНК, ведь поверить в такое чудо было сложно, общаться они с сестрой начали с первого дня. Уже при первом общении сестры почувствовали, что друг для друга они родные люди.

Подарки и слезы

Как рассказывает в беседе с корреспондентом ТАСС Надежда, встреча прошла очень эмоционально и тепло. Отец перенес в прошлом году операцию на сердце и перед встречей ему пришлось выпить успокоительное. Юля подарила ему теплый плед, а маме привезла платок. По словам Надежды, ее сестра любит вышивать и привезла в подарок свои работы.

Живущие довольно скромно в деревне Удова Могилевской области Белоруссии родители Юлии, передали ей домашние консервы, сладости и куклу для своей внучки - пятилетней дочери Юлии. Подарки также через Юлию передали в знак искренней признательности ее приемным родителям. Они подарили ей нормальную жизнь, забрав из детского центра.

"Они очень хорошие люди", - говорит Надежда. "Ее приемная мама Ирина пообщалась по телефону с моей, то есть, нашей мамой. Мы конечно очень благодарны им. Юля нам ни на что не пожаловалась. Росла хорошо, никто ее не обижал", - рассказывает Надежда.

По ее словам, Юле ее родная по крови семья предложила переехать в Белоруссию, но она не хочет уезжать из Рязани. "У нее уже и работа там, и учится. Взрослый человек уже, не будем ведь заставлять. У ее приемных родителей двое сыновей, все к ней хорошо относятся", - говорит Надежда.

По словам сестры, Юля, которая ненадолго приезжала в Белоруссию и уже вернулась в Рязань, на своей исторической родине побывала впервые и очень хочет приезжать туда как можно чаще. "Когда она приедет, мы, конечно, организуем культурную программу, покажем и музеи и достопримечательности. И ее дочери, конечно, хотим показать. 20 лет, это, конечно, огромный срок. Мы ей постараемся дать все, что не смогли за эти годы", - говорит Надежда.

Новый год решили встретить вместе. Все Моисеенко собираются приехать в Рязань и побыть в новогоднюю ночь впервые полной и очень большой семьей.