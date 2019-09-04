Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами

МОСКВА, 4 сентября. /ТАСС/. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова ответит на вопросы жителей России в ходе прямой линии 13 сентября, вопросы можно присылать на специальный электронный адрес Минздрава, сообщает в среду официальный сайт ведомства.

"Министр здравоохранения Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию. 13 сентября в 10:00 состоится прямой эфир "Министр на связи", где Вероника Скворцова ответит на актуальные вопросы, касающиеся сферы охраны здоровья. Если вы давно не решались задать интересующий вас вопрос и получить ответ лично от министра здравоохранения Российской Федерации, то присылайте вопросы на адрес nasvyazi@rosminzdrav.ru", - говорится в сообщении.

Формат прямой линии практически не используется российскими министрами. Чаще всего им пользуется президент России Владимир Путин. Однако глава Минздрава РФ Вероника Скворцова и некоторые другие министры в последние годы участвовали в прямых линиях президента, давая комментарии участникам программы по просьбе главы государства.