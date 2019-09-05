Медобследование пилота аварийно севшего в Подмосковье A321 займет полторы недели

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Командир аэробуса A321 "Уральских авиалиний", совершившего 15 августа аварийную посадку на кукурузное поле неподалеку от аэропорта Жуковский, Дамир Юсупов проходит медицинские обследования, которые займут примерно полторы недели, после этого его включат в график полетов, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе авиакомпании.

"Он еще не в графике [полетов], проходит медицинские обследования. Не раньше конца следующей недели, все это длительная процедура", - сказали в авиакомпании в ответ на вопрос корр. ТАСС о возобновлении Юсуповым полетов.

Генеральный директор авиаперевозчика Сергей Скуратов ранее сообщил ТАСС, что Дамир Юсупов вернется на работу 4 сентября. Командиру воздушного судна необходимо пройти после отпуска медицинские обследования. Второй пилот Георгий Мурзин находится на больничном, во время аварийной посадки он получил ушибы груди и получает амбулаторное лечение.

Самолет Airbus A321 авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из Москвы в Симферополь, 15 августа совершил аварийную посадку возле аэропорта Жуковский в Подмосковье. По данным авиаперевозчика и Росавиации, в оба двигателя взлетавшего лайнера попали птицы, в результате чего произошел отказ, а потом и возгорание силовых установок. Экипаж посадил воздушное судно на ближайшем поле, после чего все пассажиры были эвакуированы.

Всего на борту самолета находились более 230 человек, в том числе 226 пассажиров, среди которых 41 ребенок. В результате происшествия пострадали 76 человек, 19 из которых - дети. Одна женщина была госпитализирована.