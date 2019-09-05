Яровая: развитие туризма на Дальнем Востоке нужно выделить в отдельную программу

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая предложила выделить туризм на Дальнем Востоке в отдельный раздел "Стратегии развития туризма в РФ". Об этом она сообщила, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

"Я предлагаю, чтобы в программе "Стратегия развития туризма в РФ " появился отдельный раздел по развитию туризма на Дальнем Востоке, и полагаю, что реальными инструментами , включенными в эту стратегию, должны стать как раз создание интерактивной туристической платформы как пилотный проект на Дальнем Востоке, а в дальнейшем на территории РФ, создание санаторно-бальнеологической карты Дальнего Востока и формирование маршрутов, которые позволят и нашим российским гражданам, что тоже чрезвычайно важно, и зарубежному туристу беспрепятственно посещать Дальний Восток", - сказала она.

Яровая добавила, что в развитии туризма есть очень серьезные подвижки на региональном уровне. "Сегодня они есть у всех регионов Дальнего Востока <...> Это все-таки создание современной инфраструктуры для обслуживания туриста - это и гостиничный бизнес, ресторанный бизнес. Это то, что сопряжено с возможностями ознакомления с национальной культурой, традициями на месте, доступность этой формы работы с туристом", - объяснила она.