Российские туристы стали чаще выбирать отдых в США и Японии в бархатный сезон

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Российские самостоятельные путешественники стали чаще выбирать для отдыха в бархатный сезон (период с 1 сентября по 31 октября) США и Японию. Об этом говорится в исследовании, которое провел сервис онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru.

"В ряде зарубежных направлений аналитики зафиксировали всплеск туристического спроса. Так, количество бронирований в США на сентябрь - октябрь 2019 года увеличилось вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество бронирований в Японии выросло на 30%, в Великобритании - на 25%", - сообщили в компании, уточнив, что самыми востребованными зарубежными направлениями стали Испания, Франция, США, Италия и Германия.

Глава сервиса онлайн-бронирования отелей Ostrovok.ru Феликс Шпильман пояснил, что долгое время наблюдалось снижение числа бронирований отелей в США, однако не так давно ситуация начала исправляться. Эксперт связывает это с тем, что путешественники научились справляться с трудностями при получении американской визы. Рост популярности поездок в Японию он связывает с проделанной за 1,5 года работой по упрощению въезда в страну для россиян. Также Шпильман прогнозирует рост количества бронирований отелей в Великобритании в ближайшие месяцы из-за открытия в начале октября прямого рейса в Лондон лоукостером WizzAir.

Аналитики отмечают, что среди зарубежных стран наибольшим спросом пользуются отели на курортных (Барселона, Аланья, Салоу, Ницца), а также экскурсионных направлениях (Париж, Прага, Рим, Лондон). Дешевле всего забронировать номер в трехзвездочной гостинице можно в Аланье (1 300 руб. в сутки за двоих), Вильнюсе (3 600 руб.) и Стамбуле (4 000 руб.). Дороже обойдется трехзвездочный отель в Нью-Йорке (19 000 руб.), Амстердаме (11 900 руб.) и Париже (11 600 руб.).

По данным сервиса, среди востребованных городов в РФ в сентябре - октябре в основном Москва, Санкт-Петербург и курорты черноморского побережья, где туристы бронируют отели в среднем на 5-7 дней. Продлить лето путешественники намерены в Сочи (3 500 руб. за ночь в номере трехзвездочного отеля), Ялте (6 500 руб.), Севастополе (3 600 руб.), Судаке (2 300 руб.) и Алуште (6 000 руб.).

"В среднем, планируя путешествия по России в первые осенние месяцы 2019 года, туристы бронируют отели на 5,5 дней стоимостью 13 500 рублей за номер на двоих (годом ранее - 12 000 руб. за 5,7 дня). Планируя поездки в аналогичный период за границу, туристы тратят на бронь отеля в среднем 43 600 руб. за 7,1 дня (в 2018-м - 40 800 руб. за 7,3 дня)", - заключили в компании.