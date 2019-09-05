Нижегородские власти поощрят поисковиков, нашедших заблудившуюся в лесу девочку

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют поощрить участников поиска пятилетней девочки, заблудившейся в лесу у села Степановка. Об этом сообщил ТАСС глава региона Глеб Никитин в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Конечно, мы обязательно предусмотрим официальные благодарности. В Арзамасе отделению поисково-спасательной группы "Рысь", участники которой нашли Зарину, уже выделено помещение. Глава города обратился к правительству региона с просьбой отметить тех, кто участвовал в поисках. Обязательно поддержу это предложение, и в ближайшее время мы определим, чем и как еще можно помочь волонтерам", - отметил Никитин.

Он добавил, что в настоящее время в регионе идет создание ресурсного центра поискового волонтерства. Этот проект на средства гранта реализует поисковая организация "Волонтер", члены которой участвовали в поисках ребенка. По словам Никитина, в 2019 году власти региона увеличили финансирование некоммерческих организаций в регионе в девять раз, до 45 млн рублей.

Девочка, приехавшая в Степановку к родственникам, пропала в лесу днем 18 августа. По факту ее исчезновения было возбуждено уголовное дело. В поисках было задействовано около тысячи человек - сотрудники полиции, МЧС, СК, Росгвардии, волонтеры и местные жители. Ребенка обнаружили в лесу на четвертые сутки поисков.

Пятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Организатором форума выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.