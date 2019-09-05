Минпросвещения: утвержденный в декабре 2018 года перечень учебников будет сохранен

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Новый федеральный перечень учебников, утвержденный в конце 2018 года, будет сохранен, сообщил в четверг журналистам на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) первый заместитель министра просвещения РФ Павел Зенькович, отвечая на вопрос ТАСС.

В середине августа издание "РБК" сообщило, что Минюст направил в Минпросвещения представление об отмене приказа от 28 декабря 2018 года, которым был утвержден новый перечень. По информации издания, в Минюсте отмечают, что документ имеет признаки нормативного правового акта и, согласно действующим правилам, должен проходить процедуру государственной регистрации, однако в Минюст приказ на утверждение не поступал. При этом в Минпросвещения считают, что документ не нужно было регистрировать.

"Этот список будет сохранен, если министерство юстиции считает, что надо теперь этот приказ регистрировать, то мы не против. Список учебников никуда не денется декабрьский", - сказал Зенькович.

По его словам, вся история вытекает из 2012-2013 гг. "В законе четко написано, что министерство определяет порядок формирования. По той трактовке и авторов закона, и законодателей, и того подхода Минюста, порядок формирования включал в себя весь перечень, включая утверждение этого списка. Поэтому в 2013 году был принят этот порядок, где было написано, что министерство после того, как экспертизу провело, подписывает приказ. Этот приказ зарегистрировал Минюст, то есть он признал, что это соответствует закону", - рассказал Зенькович.

В 2014 году министерство обратилось в Минюст с первым списком учебников и приказом, но получило ответ, что такой приказ в регистрации не нуждается. "В этих правовых реалиях жили. Сейчас Минюст, как бы внимательно прочтя закон, решил, что схема немножко несовершенна, вопросов нет, мы работаем с коллегами", - добавил он.

Федеральный перечень учебников

Новый федеральный перечень учебников был утвержден министром просвещения РФ Ольгой Васильевой в конце 2018 года, его сократили с 1370 до 863 наименований. В список вошли издания, которые прошли дополнительную экспертизу. В итоге лидерами по представленным наименованиям в федеральном перечне учебников стали издательство "Просвещение", доля которого составляет 573 наименования, и корпорация "Российский учебник" (издательство "Дрофа", издательская группа "Вентана-граф", издательство "Астрель") - 256 наименований.

В середине апреля Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вынесла предупреждение министерству, в котором рекомендоваладо 31 мая вернуть в перечень необоснованно исключенные из него учебники. 30 маяпредставитель пресс-службы ФАС сообщил ТАСС, что ведомство продлило срок исполнения предупреждения до 28 июня. 8 августа стало известно, что ФАС возбудила антимонопольное дело в отношении министерства в связи с новым федеральным перечнем учебников. В свою очередь, в Минпросвещения рассказали ТАСС, что диалог с ФАС по данной теме продолжается.

ВЭФ

Пятый Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 4-6 сентября. Его организатором выступает фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер, официальное фотохост-агентство и модератор зоны презентаций инновационных возможностей Дальнего Востока.