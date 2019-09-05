Южная Осетия начала обустройство погранпоста на границе с Грузией

ЦХИНВАЛ, 5 сентября. /ТАСС/. Погранслужба Южной Осетии (РЮО) приступила к обустройству пограничного поста около села Уиста (Цнелис), у которого Грузия ранее установила блокпост, вызвавший обострение ситуации на границе, сообщили журналистам в четверг в пресс-службе Комитета госбезопасности республики.

"Сводная группа Пограничной службы КГБ РЮО приступила к обустройству пограничного поста на участке югоосетино-грузинской границы западнее населенного пункта Уиста (Цнелис). Пограничный пост находится на линии прохождения государственной границы Республики Южная Осетия и Грузии на высоте 944,8, которая является господствующей на данном участке границы.

Ранее в четверг сообщалось, что Южная Осетия заняла одну из высот на линии границы с Грузией в районе села Уиста и подняла флаг республики на западной точке югоосетино-грузинской границы. В Цхинвале называют свои действия "гуманитарной акцией", которая носит "исключительно мирный характер".

В пресс-службе сообщили, что дорожные службы приступили к расчистке грунтовой дороги с целью обеспечения полноценного функционирования поста югоосетинских пограничников.

Там подчеркнули, что обустройство поста ведется "в рамках реализации специальной гуманитарной операции, направленной на поддержание пограничного режима, обеспечение безопасности граждан РЮО, проживающих в пограничной полосе Знаурского района, стабилизацию военно-политической обстановки в регионе". "Пограничный пост на стратегически важной высоте препятствует попыткам грузинской стороны установить контроль над частью территории Южной Осетии в районе населенного пунта Уиста", - отметили в Цхинвале.